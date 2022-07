Trovato morto in casa con ferite, indagini in corso a Firenze

Un 50enne peruviano è stato trovato morto in casa con varie ferite sul corpo. La scoperta in zona Mercafir ieri verso le 19. Lo riportano le cronache locali. Sul posto la polizia e il pm di turno, oltre alla scientifica per analizzare le tracce e avere qualche indizio in più. C'è da capire se le ferite rinvenute sul cadavere siano legate alla caduta per un malore o colpi o tagli sferrati da altre persone. Sono state sentite le persone vicine all'uomo per ricostruire tutti i possibili dettagli che possano dare una spiegazione convincente di quanto accaduto.