Tutti in piedi, il 'coro improvvisato' torna per ricordare gli empolesi fucilati

Dopo le celebrazioni istituzionali di domenica 24 luglio 2022, mancano pochi giorni all’evento che, anche grazie alla musica, onorerà i 29 empolesi fucilati per rappresaglia dai nazisti nel 1944.

Il titolo è ‘Tutti in piedi… In cammino’, evoluzione dell'appuntamento "Tutti in piedi", e l'appuntamento è per mercoledì 28 luglio 2022, alle 21.15, in piazza 24 Luglio. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Empoli con la collaborazione del Centro studi musicali Ferruccio Busoni, di Giallo Mare Minimal Teatro e del Centro Attività Musicali

Il format non cambia: l'invito a tutta la comunità è a partecipare alla Banda e al Coro improvvisati. Alla guida i musicisti del Cam. Saranno distribuiti gli spartiti e i testi delle canzoni, fra le quali l'Inno di Mameli, l'Inno alla gioia, Bella Ciao, ...E io ero Sandokan. E i presenti avranno anche la possibilità di contribuire al 'concerto' grazie ai kazoo, semplici strumenti musicali, che il Centro Busoni donerà quella sera.

Dopo la musica, spazio al ricordo per non dimenticare, grazie a interventi e contributi. A partire da quello dello storico Paolo Santini che fornirà un inquadramento storico della serata, nel corso della quale si terranno le proiezioni di un video dedicato alla deportazione e della video-intervista, inedita, a Vieri Tani: ormai scomparso, era fra i Volontari della libertà empolese che il 13 febbraio 1945 partirono per andare ad unirsi alle formazioni alleate impegnate sull’Appennino fra Emilia Romagna e Toscana. Concluderanno la serata una lettura di Vania Pucci per Giallo Mare Minimal Teatro, che darà voce alla testimonianza di Arturo Passerotti, unico superstite della strage di piazza 24 Luglio, e gli interventi istituzionali.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa