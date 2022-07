Ubriachi tentano di aprire la porta dell'appartamento sbagliato: denuncia per coppia di turisti

Si trovavano in vacanza a Siena e di sera, al rientro completamente ubriachi, avrebbero sbagliato palazzo forzando a colpi di ombrello le porte del condominio sbagliato. Per questo due turisti americani, marito e moglie, sono stati denunciati nei giorni scorsi dalla polizia di Siena. È notte fonda quando alla sala operativa della Questura arriva la segnalazione di due persone che, nell'androne di un palazzo del centro storico, stavano colpendo più volte e violentemente le porte di ingresso di alcuni appartamenti, utilizzando la punta di alcuni ombrelli trovati sul posto. La polizia intervenuta ha trovato la coppia al terzo piano del condominio. La donna si trovava sdraiata a terra, in uno stato di ebbrezza tale da non riuscire a parlare e muoversi mentre il marito, anche lui in evidente stato di ubriachezza, cercava inutilmente di sollevarla da terra. Gli agenti, constatata la criticità delle condizioni della donna, hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza per il trasporto in pronto soccorso.

Una volta smaltita l'ubriachezza, marito e moglie sono stati portati in Questura per identificazione e accertamenti. Secondo quanto emerso, la coppia si era introdotta in quel palazzo pensando che fosse la struttura nella quale alloggiavano e non riuscendo ad aprire la porta di quello che pensavano fosse il loro appartamento, hanno cercato di forzare la serratura colpendola con gli ombrelli e accanendosi anche su altri appartamenti vicini. Scattate le denunce dei proprietari di casa, la polizia ha denunciato i due turisti per violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e mancata esibizione di un documento di identificazione, oltre alla multa per il palese stato di ubriachezza.