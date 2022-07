A.N.E.D. Empolese Val d'Elsa, musica e storia in "Tutti in Piedi!"

A.N.E.D. - Associazione Nazionale Ex Deportati dell'Empolese Val d'Elsa - organizza "Tutti in Piedi!", domani dalle ore 21.15 in piazza XXIV Luglio ad Empoli, per ricordare la strage di piazza 24 Luglio.

L'appuntamento vedrà la collaborazione del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, di Giallo Mare Minimal Teatro e del Centro Attività Musicale. E' previsto l'intervento di Paolo Santini per un inquadramento storico dell'estate 1944 ad Empoli e nelle zone vicine, nonché la proiezione della video-intervista inedita allo scomparso Vieri Tani, volontario della libertà empolese che il 13 febbraio 1945 partì per unirsi alle formazioni alleate impegnate sull'Appennino fra Emilia Romagna e Toscana.

Lettura da parte di Vania Pucci (Giallo Mare Minimal Teatro) della testimonianza di Arturo Passerotti, unico superstite della strage di piazza 24 luglio. Seguiranno interventi istituzionali.

A.N.E.D. invita a partecipare alla serata unendosi alla banda e al coro, suonando e cantando.

Fonte: Ufficio Stampa