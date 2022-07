"A veglia sulle Aie", aperitivo bucolico a Montespertoli

Nell'ambito della manifestazione promossa dal Comune di Montespertoli "A veglia sulle Aie" l'evento atteso per martedì 2 agosto 2022, nel panorama suggestivo di Casa di Monte, è l'aperitivo bucolico. Si tratta di un appuntamento nato per valorizzare una delle più belle località toscane, immersa nel verde del chiantigiano e terra di vitigni e antichi castelli, che quest’anno giunge all’undicesima edizione.

Casa di Monte a Montespertoli nasce da Angelo Oreste Simoncini nato qui nel 1872 e che inizia la sua attività di agricoltore alla fine dell’800 come produttore di paglia da cappelli e, con l’ausilio di una sessantina di lavoratrici stagionali, trasforma la paglia in treccia per la fabbricazione del “cappello di Firenze” conosciuto in tutto il mondo.

Il 5 luglio 1912 acquista i fabbricati in località “Casa di Monte” a Montespertoli con circa 10 ettari di terreno, oggi costituenti il centro aziendale. Il corpo principale è costituito da una torre di avvistamento dell’anno 1000, ampliata tra il 1300 e il 1700 e adibita ad abitazioni rurali.

Per i 110 anni dalla fondazione (1912-2022), Casa di Monte, in occasione della manifestazione delle Veglie, insieme alla nota ideatrice di eventi Giovanna M. Carli, ha deciso di proporre un evento di musica, canto e buon cibo con Roberto Maestrelli al sax e al piano e la partecipazione del giovanissimo Lorenzo Simoncini. La prenotazione è consigliata.

Fonte: Ufficio Stampa