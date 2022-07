ArciCorto festival, Frida Bollani e Dub Fx, a San Miniato tre giorni fra cinema e musica

Per tre serate la città di San Miniato accoglierà altrettanti eventi di cinema e musica, nel cuore del cartellone estivo delle iniziative organizzate dal Comune. Si comincia giovedì 28 luglio quando, alle ore 21.30, si svolgerà la finale di “ARCICORTO FILM Festival 2022”, il festival internazionale di cortometraggi, della durata massima di 15 minuti (titoli compresi), giunto alla seconda edizione, organizzato dal Comune in collaborazione con l'Arci Zona Cuoio, e diventato internazionale, grazie alla provenienza di molti lavori da paesi esteri. Un' altra novità rispetto all'edizione precedente riguarda la giuria giovani, alla quale è dedicato un premio, e l’aggiunta del premio speciale della giuria “Pier Paolo Pasolini”, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. La giuria premierà con l’“Icaro d’oro” il miglior cortometraggio (con un premio in denaro di 700 euro), tra i sette finalisti, mentre il pubblico voterà e premierà il cortometraggio migliore con l’“Icaro d’Argento” (premio in denaro di 300 euro). Premi anche per regia, sceneggiatura, fotografia, miglior attrice, miglior attore e premio “Salto nel buio”. L’evento si svolge nella Piazzetta dei Loggiati di San Domenico a San Miniato ed è a ingresso gratuito con prenotazione (ponteaegola@arci.it e 393 2124563).

Venerdì 29 luglio, alle 21.30, nella splendida cornice di Piazza Duomo, il Comune di San Miniato, in collaborazione con il Dramma Popolare, ospita il concerto della pianista Frida Bollani Magoni, un’iniziativa inserita all’interno della LXXVI Festa del Teatro e del cartellone degli eventi dell’estate samminiatese, promossi dall’amministrazione comunale. Per info e prenotazioni: biglietteriadrammapopolare@gmail.com e 0571400955.

Frida Bollani Magoni, figlia d’arte, nasce in Versilia il 18 settembre 2004. Da sempre immersa nel mondo dei suoni e della musica comincia a studiare regolarmente pianoforte classico all’età di 7 anni sotto la guida del maestro Paolo Razzuoli, che le insegna la notazione musicale in Braille. Ha collaborato più volte con l’Orchestra Operaia di Massimo Nunzi (Jazz Big Band) sia come cantante che come pianista esibendosi all’Auditorium Parco della Musica di Roma. In qualità di ospite si è esibita al Premio Bianca D’Aponte (concorso per cantautrici) nel teatro di Aversa nel 2017 e alla cerimonia di apertura degli Special Olympics 2018 presso l’ippodromo di Montecatini suonando e cantando davanti a 10.000 persone. Si è spesso esibita come ospite a sorpresa nei concerti dei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) sia in Italia che all’estero. Ha anche esperienza nel mondo del musical avendo partecipato come cantante a: “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”. Attualmente frequenta il Liceo Musicale Carducci di Pisa dove studia pianoforte.

A chiudere la tre giorni di eventi è sabato 30 luglio, alle 19.45, Musicastrada Festival che, dopo il successo straordinario del 2021 con il concerto di Margherita Vicario, quest’anno torna sempre in Piazza Duomo con un ospite eccezionale: DUB FX (ingresso 10 euro in prevendita https://dice.fm/ e 12 euro alla cassa).

Dub Fx nasce street performer, mescolando elettronica, beat-box e hip hop e si è già esibito in quaranta Paesi al Mondo. Nasce nel 1983 vicino Melbourne, in Australia. A soli ventidue anni sbarca in Europa, scegliendo per palcoscenico strade e per piazze delle città di tutto il Continente, mescolando hip hop, drum and bass e dub. Il suo marchio di fabbrica è subito evidente: la capacita di creare musica dal vivo usando solo le sue grandi doti da beat boxer e l’ausilio di una pedaliera con cui modula la voce e crea degli effetti (“loops”) da usare come basi. Dub FX è l’emblema della musica indipendente. Nel giro di qualche anno Dub FX ha venduto oltre centomila copie, suonato nei principali festival di tutto il mondo, collezionato oltre 150 milioni di visualizzazioni su YouTube, con 600.000 fan che lo seguono su Facebook. Tutto in maniera completamente indipendente.

"Per tre giorni la nostra città ospiterà eventi di livello altissimo, con artisti straordinari e un festival di cortometraggi che è un unicum nel territorio - commenta l'assessore alla cultura Loredano Arzilli -. Voglio ringraziare le realtà che collaborano con il Comune, rendendo possibile tutto questo, come l'Arci Zona Cuoio, la Fondazione Istituto Dramma Popolare e Musicastrada. Mi auguro di vedere la partecipazione di un folto pubblico a tutti e tre gli eventi, serate in grado di attrarre appassionati anche dai territori vicini, che rappresentano il cuore della nostra estate e sono un volano per la ripartenza anche del settore turistico".

Fonte: Ufficio Stampa Comune di San Miniato