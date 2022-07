Arte e gioielli, a Certaldo la mostra di Jennifer Wells

La linea come evoluzione e trasformazione, ma anche simbolo di continuità con il passato e verso il futuro. È questo il tema principale che ha ispirato Jennifer Wells, artista e artigiana certaldese d’adozione, per la sua nuova collezione di gioielli, in mostra a Palazzo Pretorio dal 30 luglio al 30 settembre.

Circa trenta pezzi unici, che prendono spunto dal paesaggio toscano che è possibile ammirare dalla finestra, ma anche da elementi della quotidianità, saranno esposti al piano terra all’interno delle Prigioni delle donne. Collane, anelli, bracciali e orecchini, diventano opere d’arte, create per esaltare l’eccellenza artigiana e l’incredibile percorso dell’essere umano.

"Un artigiano e un artista per me sono la stessa cosa - ha spiegato l'autrice Jennifer Wells -, entrambi esprimono le proprie idee e la propria creatività. Si indossa un gioiello esattamente per lo stesso motivo per cui si appende un quadro alla parete di casa, cioè per dire qualcosa di sé, per raccontare una storia e far passare un messaggio. Ho scelto di ispirarmi alla linea per questa nuova collezione perché trovo che sia un simbolo con una miriade di significati. È la linea dei profili delle colline, delle viti, delle facciate dei palazzi ma anche della vita. Ognuno, attraverso le proprie scelte, può 'cucire' la linea della propria vita e io ho deciso di farlo qui a Certaldo".

“Siamo felici di ospitare una nuova mostra di Jennifer dopo quella dell’anno scorso, e di arricchire il percorso espositivo a Palazzo Pretorio - ha aggiunto l’assessore alla Cultura Clara Conforti -. Siamo doppiamente felici perché il suo lavoro nasce proprio qui a Certaldo, dove ha insegnato e ha deciso di abitare, luogo che ha dimostrato essere una fonte di ispirazione importante per molti artisti in passato ma anche nel presente”.

Sabato 30 luglio, dalle ore 18:00 alle 21:00, ci sarà l’inaugurazione della mostra con ingresso gratuito. L’esposizione è visitabile, nell'orario di apertura dei musei comunali, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, fino al 30 settembre 2022. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biglietteria di Palazzo Pretorio chiamando il numero 0571 661219.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa