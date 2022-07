"Auto parcheggiate davanti alla porta di casa, non posso entrare". Lo sfogo di una vinciana

"A Spicchio c'è una via in cui le regole non valgono". La via in questione è via Giusti, come denuncia una residente di Vinci, che abita nella frazione della città di Leonardo dal 2019, più precisamente nella parte vecchia.

"La via in cui vivo - racconta - è molto stretta e a senso unico. Non ci sono i marciapiedi sopraelevati, ma delle evidenti differenze fanno intuire che quella striscia mattonellata alla sinistra della strada serva proprio a quello. Invece, non essendoci linee di parcheggio, ormai per abitudine le auto ci parcheggiamo liberamente, fortunatamente vicino al muro per mantenere un minimo di spazio per il transito delle altre auto.

La nostra lettrice abita in un appartamento al pian terreno e, sin dal primo giorno, ha dovuto mettere un cartello alla finestra di cucina per chiedere di lasciare lo spazio per aprire le persiane. "Ho dovuto mettere una sedia davanti alla porta di ingresso, era l'unico modo per entrare e uscire di casa e per impedire alle auto di parcheggiare davanti alla mia porta, nonché per mantenere lo spazio sufficiente per portare dentro le mie cose. Da allora ho chiamato la polizia municipale almeno dieci volte per segnalare auto che mi bloccavano l'ingresso. Ho mandato email al comune con foto allegate per chiedere di fare qualcosa; una sera d'inverno ho dovuto chiamare la polizia per aiutarmi a chiudere le persiane della finestra di cucina e poter andare a dormire. Ho tentato anche di esporre le mie difficoltà alla polizia municipale, tuttavia gli agenti mi hanno risposto che non possono fare niente.

Oggi - prosegue - avrei voluto rientrare in casa dopo la passeggiata mattutina e non ci sono riuscita, perché sono all'ottavo mese di gravidanza e non posso più arrampicarmi sui cofani delle auto per arrivare alla mia porta come ho fatto negli ultimi 3 anni.

Non ho più voglia di suonare i campanelli dei vicini per chiedere di chi è l'auto in questione, non ho più voglia di aspettare davanti alla finestra per far notare che dietro quel posto auto tanto ambito ci vivo io e vorrei almeno far entrare un po’ di luce in casa. Non amo litigare, vorrei solo aprire la porta di casa!".