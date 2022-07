Biblioteca, anche ad agosto attività al parco di Serravalle e nei giardini

Proseguono anche in agosto e settembre le attività all’aria aperta messe in campo dalla biblioteca comunale Renato Fucini, nel verde del parco di Serravalle e nei giardini delle frazioni.

Creatività, scoperta, laboratori e divertimento per tutte le età. Si comincia con la Fluid art, lunedì 1 agosto, alle 17.30: chi la conosce e cosa è?

Si prosegue giovedì 4 agosto, alle 17.30, con l’Ora del Racconto al Parco con Libri che parlano di libri, tante storie di bambini e animali che divorano ‘libri’.

Poi le letture si riposeranno dall’8 al 20 agosto 2022 per chiusura generale della biblioteca e torneranno lunedì 22 agosto, alle 17.30 con La foresta soffiata: con cannucce e tempere vale la pena vedere che cosa si potrà inventare di bello.

Giovedì 25 agosto, alle 17.30, per l’Ora del Racconto al Parco, arrivano le Storie in scatola: apri il coperchio e scopri divertentissimi personaggi. Lunedì 29 agosto, alle 17.30, Cortecce: galleria d’arte a cielo aperto. Un colorato laboratorio di frottage sulle cortecce che mostrano un’incredibile varietà di forme, colori e texture, diventando una fonte inesauribile di meraviglia.



Anche il gruppo delle sferruzzanti va in vacanza e tornerà da lunedì 5 settembre in biblioteca, e non più al parco di Serravalle, con tante novità per appassionati e curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Per partecipare inviare una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare il numero 0571 757840.



Due appuntamenti del ciclo “Voglia di Legger-si”: giovedì 4 agosto, alle 17.30, workshop psicologico dal titolo ‘Sentire, Pensare, Agire’. I tre passi per muoversi consapevolmente nel mondo condotto da Pierluigi Salvi che torna anche giovedì 25 agosto, sempre alle 17.30, con un altro workshop psicologico. Gli incontri sono a cura dell’associazione Logos. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria a Pierluigi Salvi, 338.7060357, oppure, associazione.logos@psycoresource.it .



Le belle letture dell’Ora del Racconto nei parchi cittadini nel mese di agosto si sposteranno il 3 nel Giardino del borgo antico di Pontorme, via Giro delle Mura nord; il 24 agosto nel Giardino di Pozzale e il 31 agosto nel Giardino in Carraia, sempre alle 17.30. Presente anche un piccolo punto prestito allestito per l’occasione in cui prendere in prestito, restituire o fare prenotazioni. L'orario è dalle 17.30 alle 19.30.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa