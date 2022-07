Dieci pizzerie dalla Toscana tra le migliori cento d'Italia

Tra le cento migliori pizzerie d'Italia se ne trovano dieci della Toscana. Addirittura sei sono nei primi cinquanta posti. A Napoli è stata presentata 50 Top Pizza Italia 2022, la classifica delle migliori pizzerie ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. La Toscana è la quarta regione per numero di pizzerie nei primi cento posti: ne ha dieci e viene subito dopo Campania (trenta), Lazio (tredici) e Lombardia (dodici).

La prima toscana in classifica è al sedicesimo posto. Si tratta di 'O Scugnizzo, locale del casertano Pierluigi Police aperto anni fa a Arezzo in via de' Redi.

Si scende alla posizione diciannove per un'altra insegna toscana: è Apogeo in via Pisanica a Pietrasanta, in Versilia, aperto negli anni Novanta da Massimo Giovannini.

Al trentatreesimo posto ecco Il Vecchio e il Mare a Firenze, in via Gioberti, di Mario Cipriamo. Al trentacinquesimo invece c'è un altro nome noto della ristorazione fiorentina, ovvero Giovanni Santarpia con la sua pizzeria di via Senese.

Nella top 50 altre due toscane ai posti quarantotto e quarantanove. Sono rispettivamente Pizzeria Chicco in via Garibaldi a Colle di Val d'Elsa in provincia di Siena, aperta da Stefano Canosci, e il locale di Marco Manzi a Firenze Giotto, che ha sede in via Veracini ma ha aperto da poco vicino Santa Maria Novella.

Al sessantacinquesimo posto si torna in Versilia a Querceta (Seravezza) per Battil'Oro di Gennaro Battiloro, si trova in via Asilo. Alla settantasette si va nel Senese a Radicondoli in via Garibaldi per La Pergola di Tommaso Vatti. Un posto più in basso c'è Gabriele Dani con la sua Bottega Dani in via Vecchia Livornese a Cecina. Chiude la classifica toscana al novantottesimo posto il locale di Borgo San Jacopo a Firenze Il Pacchero di Luigi Amalfitano.