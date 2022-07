Elon Musk potrebbe comprare un castello in Toscana

Uno degli uomini più ricchi del mondo può comprare un castello in Toscana. Elon Musk, CEO di Tesla, ha puntato il Castello di Bibbiano, nel comune di Buonconvento in provincia di Siena. La notizia è stata rilanciata nelle ultime ore dai media inglesi, in particolare dal Times.

L'anno scorso Musk è stato in vacanza vicino a Siena e si sarebbe innamorato di quell'angolo di Toscana, in particolar modo del castello nei pressi di Buonconvento, stando al quotidiano. Si tratta di un nobile fortilizio medievale caduto in rovina, ma la cui storia va indietro di oltre mille anni.

Dal 1922 il Castello è di proprietà privata e sarebbe finito da anni in un progetto di riqualificazione che lo porterebbe a essere una sorta di resort. Elon Musk vorrebbe comprarlo, anche se per adesso da Buonconvento non confermano né smentiscono. La possibile trattativa o è top secret oppure è una boutade della stampa britannica. Eppure c'è chi dice di aver visto proprio Musk a Buonconvento qualche settimana fa. Non ci sono certezze ufficiali, ma uno degli uomini più ricchi guarda con interesse verso la Toscana.