Festa de l'Unità Fucecchio, 9 giorni di cene e dibattiti a Le Botteghe

Sta per iniziare a Fucecchio la Festa de l'Unità. L'edizione 2022 "la democrazia nel cuore" si svolgerà a Le Botteghe, tutti i giorni dal 27 luglio al 4 agosto, nell'area del Circolo Arci di via Pistoiese. Dibattiti e incontri saranno accompagnati da momenti di convivialità, con gli spazi dedicati al ristorante e alla pizzeria, musica e cabaret e area giochi per bambini.

Vari i temi che saranno affrontati con gli ospiti durante le serate, sempre a partire dalle 21.30, alla Festa de l'Unità di Fucecchio. Si inizia mercoledì 27 luglio con "Rivoluzione verde, la transizione ecologica in Toscana", con l'intervento dell'assessora regionale all'ambiente Monia Monni. Giovedì 28 appuntamento con "gli effetti del rincaro", ospiti la senatrice Caterina Biti, il responsabile di zona Coldiretti Claudio Lombardi e il presidente di Cia Toscana Centro Sandro Orlandini. Serata dedicata a sindaco e giunta di Fucecchio quella di venerdì 29, mentre sabato 30 spazio a "giovani, donne e lavoro tra le sfide del mondo che cambia" con Sabrina Mazzei consigliera alle pari opportunità di Fucecchio e Bernard Dika, consigliere all'innovazione e alle politiche giovanili della Regione Toscana. La settimana si chiude domenica 31 luglio, con l'appuntamento sul terzo settore, "come affrontare i problemi socio-sanitari in Toscana", che vedrà gli interventi del consigliere regionale Enrico Sostegni, della presidente dell'ordine degli Assistenti Sociali della Toscana Rosa Barone e dell'assessore alle politiche sociali di Fucecchio Emiliano Lazzeretti.

Nuova settimana, nuovo mese e nuovi temi. Si inizia lunedì 1 agosto, con il dibattito sulla guerra in Ucraina e il futuro dell'Europa. Interverranno il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il professore dell'Università di Firenze Luciano Bozzo, il senatore Dario Parrini e il vicepresidente del movimento Shalom Nico Giusti. "Due anni in Toscana, le nuove sfide della Regione" è il tema di martedì 2 agosto, ospite il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Mercoledì 3 sguardo alle prossime elezioni con il dibattito "L'Italia e gli scenari politici", interviene Francesco Boccia membro della segreteria nazionale Pd. Infine nella serata conclusiva di giovedì 4 agosto, sempre alle 21.30, appuntamento con "Il Paese che vogliamo, idee e proposte per l'Italia del futuro", nel quale interverrà Stefano Bonaccini presidente della Regione Emilia-Romagna.

Ogni sera alla Festa de l'Unità di Fucecchio attivo ristorante, pizzeria e area bomboloni. Serate in musica domenica 31 luglio con 'La Dimensione, cover band Nomadi', martedì 2 agosto con 'Sentiero del cuore, cabaret' e infine mercoledì 3 agosto con 'Venus'.

