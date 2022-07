Giunge al tredicesimo anno il Festival della Musica Suonata di Montaione, la fortunata rassegna musicale ideata ed organizzata dal musicista montaionese Stefano Montagnani con l’Amministrazione Comunale. La manifestazione è divenuta ormai uno degli eventi di punta del fitto cartellone dell’Estate Montaionese. Anche per quest’anno quattro serate di spettacoli musicali di grande interesse culturale e di alto profilo qualitativo.

Si inizia martedì 9 agosto alle ore 21:30, in Piazza Branchi Luca Pirozzi “in Solo”. Canzone d’autore e swing, concerto per voce, chitarra, cassa, loop e kazoo. E’ il cantante, chitarrista e banjoista del gruppo Musica da Ripostiglio.

In questo LIVE SET Luca canta, suona, racconta e lo fa in modo totalmente libero, solo con la sua chitarra acustica. Tra un brano originale e uno di Paolo Conte, tra un riff swing e un gioco col pubblico, la chitarra acustica trova libero sfogo nell’improvvisare usando le più svariate tecniche.

Reduce da una serie di tournèe teatrali (Servo per Due, Signori in Carrozza, Django, Una Favola di Campania, Teresa la Ladra, Napule è …n’ata storia, Trattoria Menotti. Far finta di essere sani…etc) e da innumerevoli collaborazioni con attori del calibro di Pierfrancesco Favino, Paolo Sassanelli, Giorgio Tirabassi, Finaz, Rocco Papaleo, Mariangela D’Abbraccio, Sergio Rubini,Giovanni Veronesi, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Claudio Santamaria, Giuliana De Sio, Vincenzo Salemme, Andrea Mirò,ecc.

Scrive musica per il Teatro

Concerti

Estero:

Si esibisce in Polonia, Germania, Inghilterra, Francia, Mali,Brasile e Svizzera, Albania.

Nel 2009 Istituto Di Cultura Italiana di Londra.

Gennaio 2010 tourneè in Brasile per l’Associazione Cuore Del Mondo.

2012 Suona in occasione dei Giochi Olimpici di Londra a CasaItalia e ancora all’Istituto Italiano di Cultura Italiana di Londra.

Teatro

Collabora spesso insieme all’attrice Mariangela D’Abbraccio con la quale propongono Napoletana, uno spettacolo musicale di canzoni napoletane, Teresa la ladra, una commedia di Dacia Maraini con musiche originali di Sergio Cammariere.

La leggenda del Favoloso Django Reinhardt, che racconta la vita del famoso chitarrista manouche insieme agli attori Paolo Sassanelli, Luciano Scarpa, Anna Ferzetti, Margherita Vicario, Eleonora Russo e Marit Nissen.

Dal 2013 Servo per due, regia di Pierfrancesco Favino e Paolo Sassanelli, con, Ugo Dighero, Fabrizia Sacchi, Stefano Pesce, Thomas Trabacchi, Roberto Zibetti.

Nel 2015 Signori in Carrozza, di Andrej Longo, per la regia di Paolo Sassanelli, con Giovanni Esposito, Ernesto Lama, Gaia Bassi.

Tra Giugno e Luglio 2016 partecipa alla rassegna teatrale del Napoli Teatro Festival con il ciclo di letture Una Favola di Campania, idea di Marco Balsamo e regia di Fabrizio Arcuri, accompagnando attori del calibro Claudio Santamaria, Giuliana De Sio, Vincenzo Salemme, Umberto Orsini, Giuseppe Battiston, Leo Gullotta, Isa Danieli.