Gonfalone d'argento a Alice Mariani, prima ballerina alla Scala

Alice Mariani è la nuova Prima Ballerina alla Scala di Milano. Partita da Massa, ha finalmente realizzato il suo sogno, vincendo il concorso internazionale indetto dal Teatro. Un traguardo prestigioso che la proietta nel firmamento delle étoile internazionali come Oriella Dorella e Carla Fracci.

Per celebrare questo successo che riempie d’orgoglio tutta la Toscana, il Consiglio regionale, su proposta del presidente, subito accettata dall’Ufficio di presidenza, le conferirà il Gonfalone d'Argento. Il riconoscimento le sarà consegnato domani, giovedì 28 luglio alle 11, nella sala Gonfalone di palazzo del Pegaso.

L’accesso all’iniziativa è gratuito e sarà contingentato ai sensi della normativa volta al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

In costanza di misure per il contenimento della pandemia la partecipazione in presenza dei media è contingentata a chi farà richiesta tramite mail all’ufficio stampa del Consiglio regionale. Gli accrediti saranno comunque limitati.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa