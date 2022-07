Il Comune di Livorno cerca partner per progetti di rigenerazione e sviluppo urbano

Il Comune di Livorno lancia un avviso di manifestazione d’interesse per conferire il proprio partenariato a un’idea progettuale da presentare nell’ambito del bando “Creative Living Lab”, finanziato dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con particolare riferimento all’Azione 2 – Promozione di progetti in luoghi da rigenerare.

L’Amministrazione Comunale, infatti, intende promuovere l’attivazione sul territorio di processi innovativi e partecipati finalizzati alla rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, stimolando la realizzazione di un lavoro di rete tra le associazioni presenti sul territorio.

L'avviso è rivolto a organizzazioni no-profit dedicate alla cultura, quali: Fondazioni, associazioni culturali, Enti del Terzo settore, imprese culturali-sociali e di comunità, che abbiano elaborato un'idea progettuale diretta a promuovere progetti culturali e creativi al fine di trasformare aree urbane residuali e spazi in disuso, in luoghi accessibili e fruibili, di scambio e apprendimento attraverso la realizzazione di processi collaborativi, di innovazione sociale e a basso impatto ambientale.

Il Comune ha individuato, come immobile da destinarsi al progetto selezionato, l’ex deposito ATL ubicato tra via C. Meyer, n. 55-67 e via Forte dei Cavalleggeri, n. 53.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata da tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, e con le modalità espresse nell'Avviso, entro le ore 12 del 2 agosto 2022, esclusivamente tramite PEC, al seguente indirizzo: comune.livorno@postacert.toscana.it. e per conoscenza all'indirizzo di posta elettronica g.cerini@comune.livorno.it.

L'avviso e il modulo per presentare la domanda sono consultabili al seguente link https://www.comune.livorno.it/avviso/manifestazione-dinteresse-finalizzata-allindividuazione-soggetti-interessati-ad-ottenere

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa