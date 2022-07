Illuminazione pubblica, nuovi punti luce in via Carraia e via del Terrafino

La città di Empoli ha adottato ormai da qualche anno il Piano Comunale di Illuminazione Pubblica (PCIP), un documento che serve per intervenire sulle migliaia di punti luce presenti sul territorio comunale e raggiungere tempestivamente gli obiettivi nazionali ma soprattutto europei. Nella giornata di ieri, martedì 26 luglio 2022, sono stati accesi nuovi punti luce in via Carraia (15) e via del Terrafino (19) per un totale di 34 corpi illuminanti.



In questi ultimi mesi, sono stati installati 87 nuovi punti luce. Ecco dove sono già visibili e accesi: in via di Brusciana area verde (5 pali); via della Nave di Marcignana (3); via Magolo (3); via Vald’Arno (30) - il lavoro è concluso ma manca il nuovo contatore Enel che sarà collocato a breve; via Vald'Orme vecchia, di fronte al cimitero, area parcheggio (9); via Carraia (15); via del Terrafino (19); giardini di piazza Volta, di fronte agli orti sociali, (3).



La tipologia dei corpi illuminanti e gli impianti sono a tecnologia led e a risparmio energetico. I nuovi pali sono stati installati a sicurezza passiva che in caso di incidente non costituiscono un ostacolo.



Di fatto, l’amministrazione comunale sta attuando il PCIP e si prosegue dunque con l’efficientamento energetico e l’implementazione dell’illuminazione pubblica. In alcune zone della città, nel centro e nelle frazioni, saranno ben visibili gli interventi fatti di sostituzione lampade e posa di nuovi pali illuminanti. Si tratta di uno degli interventi più incisivi per la lotta al cambiamento climatico che vede coinvolto il Comune di Empoli, dopo l’adesione al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia avvenuto con l’approvazione del Consiglio comunale nel mese di febbraio: l’obiettivo è ridurre le emissioni di CO2 sul territorio di almeno il 40% entro il 2030. Aumentare l’efficienza energetica significa soddisfare i fabbisogni dei cittadini che, negli spazi urbani, possono sentirsi più sicuri.



Si tratta di uno degli appalti più importanti andati a gara dell’importo complessivo netto di 7.334.400 euro con la durata del servizio fissata in dieci anni (2019-2029), periodo considerato adeguato per la dimensione dell’investimento che si è aggiudicato Citelum. I punti luce installati e che verranno installati successivamente rientrano nel piano dell’offerta della ditta che si è aggiudicata la gara.



L'assessore comunale con delega a Sicurezza e decoro urbano sottolinea che anche questo intervento si inserisce in un percorso che vede al centro la città e le esigenze di chi la vive: l'installazione dei nuovi punti luce nella zona industriale del Terrafino e nelle altre aree interessate è stata anticipata da un confronto con le attività presenti. L'obiettivo è proseguire con questi interventi per aumentare la sicurezza e implementare l'efficienza energetica, con un'attenzione particolare anche all'ambiente.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa