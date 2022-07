Incendio di materiale tessile a Prato: intervengono nella notte i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti questa notte, dalle ore 23:25, nel comune di Prato, in Via Guido Ruggero, per un incendio che sta interessando colli di materiale tessile presenti all'esterno di una sfilacciatura. Sul posto 2 squadre e 2 autobotti per un totale di 14 uomini. Il pronto intervento ha permesso di contenere le fiamme evitando che si propagassero all'interno dell'edificio industriale. L'intervento si è concluso poco dopo le ore 2. Non si segnalano danni a persona.