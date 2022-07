Justin Bieber a Lucca, le modifiche alla viabilità

Come già accaduto in occasione dei concerti di Zucchero e di Blanco all’ex campo Balilla, anche per lo spettacolo di Justin Bieber, in programma per domenica 31 luglio nell’ambito del cartellone di Lucca Summer Festival, scatteranno una serie di modifiche al traffico e alla sosta nell’area concerto e nelle zone limitrofe.

Aree di sosta e parcheggio. Dal 29 luglio al 2 agosto il parcheggio Carducci sarà riservato ad uso esclusivo dell'organizzazione del concerto e la sortita del baluardo di Santa Maria resterà chiusa. La sosta per i residenti sarà gratuita negli stalli blu delle aree predisposte, mentre sarà in vigore il divieto di transito in via Carrara e limitrofe. Le aree di sosta e parcheggio per gli spettatori saranno localizzate alla stazione e zone limitrofe, e al parcheggio Palatucci. I titolari degli abbonamenti Metro dei parcheggi occupati durante gli eventi potranno parcheggiare liberamente negli stalli blu del territorio, ad eccezione del centro storico e dei parcheggi in struttura, esponendo l'apposito tagliando.

Chiusure al traffico. Dalle ore 7.00 del 30 luglio viale Carducci sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale, fatta eccezione per i titolari di pass pedonale. Saranno chiusi anche la sortita di San Paolino ed il sottopasso pedonale di San Concordio, che sarà accessibile fino alle ore 20.30 per i portatori di handicap. Nel medesimo periodo, la cortina delle mura sarà chiusa. Dalle 8.00 del 31 luglio è prevista la chiusura al traffico veicolare di Porta San Pietro, il divieto di sosta e transito nell’area di prefiltraggio da piazzale Risorgimento fino a via Montanara, il divieto di sosta nella zona stazione e in viale Giusti. Dalle ore 12.00 del 31 luglio verrà disposto inoltre un divieto di transito nella zona della stazione -viale Giusti.

A differenza di quanto disposto per il concerto di Blanco, non è prevista in questo caso la chiusura al traffico di viale Europa.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa