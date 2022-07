Keu, Meini (Lega) attacca Monni: "Dov’era quando si sono presentate le relazioni della Commissione d’inchiesta?”

“Pensavamo che fosse naturale e doveroso - afferma Elena Meini, Consigliere regionale della Lega, già Presidente della Commissione d’inchiesta sulla criminalità organizzata - come l’Assessore Monni dovesse essere presente, quindici giorni orsono, al dibattito scaturitosi a seguito della presentazione delle due relazioni sul tema delle infiltrazioni mafiose e criminalità organizzata in Toscana.”

“Non sappiamo dove fosse(magari bloccata sulla Fi-Pi-Li?) -prosegue il Consigliere - ma è chiaro che la sua assenza non è passata inosservata. Sarebbe stato, infatti, più naturale ed organico alla discussione - precisa l’esponente leghista - che la rappresentante della Giunta, lo ribadiamo, si organizzasse per poter fare le sue comunicazioni inerenti lo stato delle bonifiche dei siti, a suo tempo e non nella giornata odierna(cosa che, poi, vista la consegna tardiva della documentazione ai Gruppi consiliari non è avvenuta).

Da parte nostra - conclude la rappresentante della Lega - continueremo, comunque, a tenere desta l’attenzione sulla delicata problematica ed auspichiamo fortemente che i media non spengano mai i riflettori su una criticità la cui drammatica vicenda non ha ancora visto la parola fine.”

Fonte: Ufficio Stampa