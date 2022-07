Lavori in corso allo stadio Del Buffa di Figline

Sono iniziati i lavori di rifacimento degli spogliatoi dello stadio comunale Del Buffa di Figline, un intervento da circa 80mila euro che riguarda i due locali situati sotto la tribuna, ciascuno con una sala docce e due bagni.

I lavori consistono nella demolizione degli impianti esistenti, nella sostituzione delle porte esterne e interne e dei sanitari, nel rialzo della pavimentazione e nell’apertura di una nuova finestra sulla parete esterna. Il pavimento sarà ricostruito con piastrelle antiscivolo in tutti i locali, ed è previsto inoltre il rifacimento degli scarichi e l’adeguamento dell’impianto termoidraulico. Anche l’impianto elettrico sarà completamente sostituito. Completeranno l’intervento alcune finiture interne e l’installazione di porte e finestre in vetro e alluminio.

Complementari al rifacimento degli spogliatoi saranno le opere previste sulla zona esterna, dove verrà rinnovato completamente il sistema delle acque reflue con una nuova fossa biologica di trattamento delle acque nere e di quelle saponose, e l’abbattimento delle barriere architettoniche nel piazzale di accesso. La fine dei lavori è prevista per la metà di settembre.

“Un intervento che consentirà di restituire allo stadio comunale degli spazi comodi e funzionali per tutte le squadre che lo utilizzeranno. Penso soprattutto ai settori giovanili, che hanno bisogno di strutture adeguate a svolgere al meglio la loro attività. Per questo la nostra Amministrazione continua a investire sugli impianti sportivi, come abbiamo fatto con il rifacimento della palestra di Matassino, ormai completo, e come faremo a settembre, dopo il Perdono, con la sistemazione del manto erboso dello stadio comunale di Incisa”, spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio stampa