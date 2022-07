'Le Notti dell’Archeologia', Michele Bueno al Green Bar

Seconda e ultima tappa empolese di “Le Notti dell’Archeologia”, giovedì 28 luglio 2022, alle 21.30, al Green Bar, nell’area del Parco di Serravalle. Conversazione con Michele Bueno, funzionario archeologo responsabile del territorio di Montespertoli per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato: al centro dell'incontro il tema "Profondo è il pozzo del passato. Non dovremmo dirlo insondabile?". Le indagini archeologiche del pozzo etrusco di Nibbiano (Montespertoli, Firenze). L'ingresso è libero e gratuito



L’incontro rientra nella proposta complessiva, promossa dal Comune di Empoli e da Empoli Musei con Associazione archeologica Medio Valdarno e cooperativa sociale SintesiMinerva onlus, in occasione de Le Notti dell'Archeologia 2022, a cura della Regione Toscana: il progetto, alla ventiduesima edizione, prevede aperture straordinarie serali ed eventi in musei, parchi e aree archeologiche della Toscana.



LA RASSEGNA - Le Notti dell'archeologia sono in programma dal 1 al 31 luglio 2022. Giunta alla ventiduesima edizione, la rassegna costituisce una preziosa occasione per partecipare a visite e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche. Il ricco programma, che si snoda con eventi su tutto il territorio regionale, è rivolto ad un pubblico di appassionati e curiosi di tutte le età, gli orari delle iniziative sono diversificati per favorirne la fruibilità.



Tutte le informazioni e il calendario completo delle attività previste sono consultabili cliccando su www.regione.toscana.it/-/le-notti-dell-archeologia-2022.