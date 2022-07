L'ospedale di Scandicci difende dal caldo mamme e neonati: pronta una “stanza confort"

A partire da oggi i reparti di Neonatologia e di Ostetricia dell’Ospedale San Giovanni di Dio (diretto da Simone Naldini), in accordo con la Direzione Sanitaria di Presidio, metteranno a disposizione di mamme e neonati in procinto di dimissioni, una stanza climatizzata al secondo piano del presidio (ostetricia B), per poter attendere di uscire in sicurezza nelle ore meno calde della giornata.

“L’iniziativa si è resa doverosa con l’innalzarsi dell’allerta legata ai neonati a seguito dell’inconsueta ondata di calore di questo periodo” – spiega la dottoressa Beatrice Gambi, direttrice della Pediatria Neonatologia del San Giovanni di Dio – e del conseguente rischio, soprattutto per quest’ultimi, di andare più facilmente incontro a un eccessivo aumento della temperatura corporea per minor efficacia dei meccanismi deputati alla termoregolazione rispetto all’età adulta, e che per tali motivi al momento della dimissione dall’ospedale potrebbero essere esposti al rischio di disidratazione o colpo di calore”.

La raccomandazione primaria dei professionisti sanitari rimane pertanto rivolta alle neomamme, invitandole ad usufruire di questa “stanza confort” al fine di evitare rigorosamente il passaggio da Ospedale a casa durante le ore più calde della giornata, cioè fino alle 17.30-18.00 del pomeriggio.

