Batterista e fucecchiese doc, è scomparso Mauro Boldrini

Fucecchio è in lutto per la scomparsa di Mauro Boldrini. Aveva 66 anni, era fucecchiese doc ed era soprannominato Maurone. Operaio in pensione, era molto noto in città per la sua attività di musicista: era un ottimo batterista, si era esibito anche nell'ultimo weekend alla sagra della Contrada Ferruzza, mentre in passato aveva fatto parte del complesso del Poggio.

Boldrini, vedovo da qualche tempo, lascia il figlio e la nuora, oltre al nipotino di due anni a cui era molto legato. Tutta Fucecchio lo piange e lo ricorda come una figura centrale nelle serate di svago e musica degli ultimi quarant'anni.

Appena si è sparsa la notizia tutti gli amici, tanti, tutti i musicisti si sono recati all'abitazione per salutare l'amico di tanti concerti e per partecipare al dolore della famiglia. Lo ricorda anche Marino Lupi, presidente di Autismo Toscana Onlus: "Ciao Mauro, continua a suonare ovunque tu sia".