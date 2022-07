Cade dal secondo piano, grave bambino di cinque anni

Un bambino di cinque anni è in gravi condizioni dopo esser caduto dal secondo piano dalla sua abitazione in provincia di Lucca. La vicenda è ancora da chiarire, ma un bambino è adesso al Meyer con gravi traumi.

Nel pomeriggio a Montecarlo il bimbo sarebbe caduto dal secondo piano della sua abitazione. La madre, spaventata, non avrebbe atteso l'intervento dei sanitari e lo avrebbe caricato in auto per portarlo in ospedale a Lucca.

Dal 118 l'hanno fatta fermare a Porcari, dove è intervenuta la Misericordia di Montecarlo. Attivato l'elisoccorso Pegaso, il bambino è stato portato a Firenze. I carabinieri indagano per capire se il piccolo fosse solo in casa, saranno ascoltati anche i genitori.