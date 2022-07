Musica in lutto per la morte del pianista e compositore toscano Giancarlo Cardini. L'uomo, 81 anni, è morto in Versilia nella notte tra il 25 e il 26 luglio. Originaio di Querceta, è stato una figura centrale dell'avanguardia musicale toscana, come pianista, compositore, organizzatore, docente al Conservatorio Cherubini.

Fu tra i fondatori del Gruppo aperto musica oggi (Gamo) con Liliana Poli, Vincenzo Saldarelli, Albert Mayr e Massimo De Bernart, una associazione, nata nel 1980, che promuove la produzione musicale contemporanea. Nel 1992 ospitò a Firenze uno degli ultimo concerti di John Cage di cui Cardini fu amico e interprete.