Parto in acqua a Empoli, i nonni: "Grazie alla neonatologia del San Giuseppe"

In un periodo contrassegnato da notizie non bellissime, arriva una lieta novella. Giunge dall'ospedale di Empoli, il San Giuseppe, e riguarda il piccolo Edoardo. Venuto al mondo poche ore fa, è già la gioia dei suoi parenti, che hanno deciso di dire grazie al personale sanitario dell'ospedale.

"Ci tenevamo a ringraziare il reparto di neonatologia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Non solo perché è nato il nostro nipotino Edoardo ma anche perché il parto è avvenuto in acqua in modo davvero naturale. Con tutta onestà fino a ieri non sapevamo neppure che a Empoli si potesse partorire in acqua... Complimenti a tutto il reparto da una coppia di nonni ultra felici" scrivono i nonni.