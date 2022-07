Trovati tre ordigni bellici alla Fortezza da Basso

Sono stati rimossi e fatti brillare tre ordigni bellici trovati a Firenze, nella Fortezza da Basso. Erano nell'area davanti il bastione tra piazzale Caduti nei Lager e viale Strozzi.

Si tratta di due granate d'artiglieria da 75 mm He (alto esplosivo) e una da 65 mm He, di produzione italiana. Sono state trovate da parte del personale della ditta Abc services bonifiche belliche all'interno di un cantiere di ricerca e bonifica sistematica.

Gli ordigni sono stati rimossi e trasportati in una cava sita nel comune di Greve in Chianti per il successivo brillamento da parte del Reggimento genio ferrovieri di Castelmaggiore.