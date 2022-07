Per la Lega c'è un problema sicurezza a Empoli, Picchielli: "Esercito e più telecamere"

Di seguito la nota del capogruppo della Lega a Empoli, Andrea Picchielli, dopo la 'spaccata' avvenuta al negozio Kasanova del centro cittadino. La Lega parla di un "problema sicurezza" a Empoli e chiede di convocare il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza per richiedere militari in città, oltre a proporre l'installazione di nuove telecamere. Ecco la nota:

Empoli continua ad avere problemi di sicurezza e di criminalità nel centro. Oltre ai fatti ormai risaputi nella zona della stazione ferroviaria, ieri mattina è stata scoperta la spaccata con furto al negozio Kasanova.

Come avevo già detto nelle settimane scorse mi sono mosso per far convocare il comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, presso il quale portare la richiesta dell’invio dei militari di “Strade Sicure”.

Ho chiesto la disponibilità al Sindaco per venire a riferire nella Commissione Affari Generali della quale sono Presidente sulla situazione sicurezza, ma mi è stato detto che partirà per le vacanze dopo aver fatto gli ultimi due consigli. Avevo anche indicato la possibilità per la Dott.ssa Barnini di potersi connettere online per partecipare da remoto alla commissione, ma mi è stata bocciata anche questa opzione.

Mi dispiace constatare che il Sindaco fino a fine agosto non possa trovare un’ora di tempo per connettersi online per parlare del tema sicurezza: a quanto pare per lei il problema non esiste.

Era mia intenzione portare in Commissione un atto con queste richieste sopra elencate in modo da coinvolgere anche tutti gli altri gruppi politici e ad arrivare ad un atto condiviso in Consiglio Comunale, ma purtroppo le vacanze estive del "primo cittadino" sono più importanti.

Inoltre, come Lega proponiamo anche il rafforzamento del sistema di videosorveglianza del centro della nostra città, che contribuirebbe a rafforzare il livello di tranquillità anche per i cittadini.

Andrea Picchielli

Capogruppo Lega Salvini Empoli