Perde il controllo dell'auto e finisce contro il muretto di una casa: liberata dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti in via Sestini, all'altezza della rotonda di via Gherardini, per un incidente stradale che ha visto un'autovettura sfondare il muretto di recinzione di una abitazione. La persona alla guida è rimasta bloccata all'interno della vettura ed è stata estratta dai vigili del fuoco e consegnata alle cure del personale 118 intervenuto. Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Municipale intervenuta sul posto.