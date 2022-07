Con la pistola carica in un pub, aggredisce poliziotti: arrestato

Aveva una pistola - carica e rubata - nel marsupio. Ha tentato di nasconderla ai poliziotti, poi li ha minacciati e ha opposto resistenza. In più, ha spaccato un vetro della volante. Un 55enne aretino, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Arezzo il 24 luglio. L'uomo è stato anche denunciato per ricettazione

Poco prima, in un pub cittadino, il 55enne aveva avuto una violenta lite con una cameriera, tanto da scaraventare un boccale sul muro, poi se l'era presa con un cliente intervenuto in difesa della ragazza. Allontanatosi l'uomo è poi tornato nel pub con in mano il marsupio contenente la pistola in cerca dell'altro cliente ma senza trovarlo.

Il 55enne, braccato dalla polizia, ha cercato di nascondere il marsupio. I poliziotti però se ne sono accorti, gli hanno chiesto i documenti e si sono fatti consegnare il tutto scoprendo che conteneva una pistola revolver con cinque colpi nel tamburo e altre cinque munizioni libere.