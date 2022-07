Prima Edizione del 'Florence Metropolitan Green Theatre', lo spettacolo multisensoriale di Renato Raimo

Prende il via "Florence Metropolitan Green Theatre", l’idea multisensoriale dell’attore, regista e autore Renato Raimo.

Il 1 settembre, Forte Belvedere ospiterà la prima tappa della prima edizione del F.M. G_T, del progetto ideato dall' attore, dai contenuti fortemente artistici, culturali, eco, gastronomici, conviviale, con una attenzione particolare all’associazionismo. Il 7 settembre la replica al Palazzo Medici Riccardi.

“Un sogno artistico realizzato dopo anni di sperimentazione - lo definisce Raimo - che oggi, anche grazie al sostegno della Città di Firenze Metropolitana si rivela di grande attualità e concretezza. Il Green_Theatre si declina nella sua territorialità nelle varie realtà che hanno la sensibilità per accoglierlo. Un progetto artistico universalmente modellabile.

Il F.M. G_T è soprattutto una multisensoriale filosofia di approccio all’arte e alla cultura un nuovo contenitore di eventi teatrali e di spettacoli dal vivo adeguatamente selezionati nel rispetto delle location quali le dimore storiche di FIRENZE città e della Città Metropolitana. Così le ville medicee, i suoi giardini, i palazzi, o altre location non propriamente stereotipate ma adattabili, con poche accortezze nell’ottica green_theatre, diventano spazi teatrali in sicurezza, con l’obiettivo di valorizzare il territorio, facendo riscoprire e vivere in modo autentico realtà poco vissute o spesso non godute, riappropriandosi dei “luoghi” con un rinnovato senso di appartenenza storico e culturale.

Il Florence Metropolitan Green_Theatre è sostenuto dalla "Firenze Città Metropolitana" e ambisce a diventare un appuntamento riproponibile stagionalmente inserendolo nel palinsesto delle opportunità culturali e di intrattenimento offerte nel periodo estivo, e non solo, rivolto ai cittadini dell’area di Firenze e aerea Metropolitana e proponibile ad un turismo particolarmente attento a questo tipo di offerta.

L'auspicio comune è che il progetto possa essere un'opportunità standardizzata volta a stimolare un nuovo modo di vivere lo spettacolo dal vivo e il teatro, inteso come luogo di vita.

Il F.M. G_T si vuole distinguere però da altre iniziative perché ha come risultato atteso quello di riportare l’attenzione su un connubio di arte, cultura, storia del territorio, richiamando alla convivialità delle corti. La condivisione delle emozioni appena vissute nel mentre si assaporano i gusti caratteristici dei cibi e dei vini del territorio, questa la filosofia del progetto Green_Theatre ideato da Raimo, un’esperienza multi sensoriale, che soddisfi in un’unica serata testa, cuore, spirito e …palato.

Cosa prevede l’evento tipo F.M. G_T.

L’offerta al pubblico prevede l’arrivo anticipato rispetto all’orario di inizio dello spettacolo per approfittare di una visita guidata tesa a scoprire o riscoprire la location che accoglierà il green_theatre.

A seguire aperitivo d’accoglienza e una prima degustazione al tramonto accompagnerà lo spettatore all’inizio della pièce teatrale che andrà in scena in un punto scelto ad hoc per la rappresentazione, a diretto contatto con il pubblico.

Alla fine gli spettatori potranno condividere con gli artisti, ancora in costume di scena, le emozioni provate, complice il momento di convivialità, dove si gusteranno cibi del territorio continuando a raccontarsi e a meravigliarsi per le emozioni condivise.

In scena “L’Altro Giacomo” di e con Renato Raimo.

La proposta artistica per la prima edizione del F.M.G_T vedrà al centro del racconto teatrale la figura del grande Maestro Giacomo Puccini. Titolo dell’opera inedita “L’Altro Giacomo” di e con Renato Raimo, uno spettacolo in perfetto equilibrio tra prosa e la grande musica di Puccini.

In scena Renato Raimo nel ruolo di Giacomo Puccini, Francesca Orsini nel ruolo di Elvira. La direzione Musicale è affidata al pianoforte di Carlo Bernini, direttore musicale di Andrea Bocelli, Soprano Rachael Stellacci, Tenore Marco Miglietta. Lo spettacolo coprodotto dalla Fondazione Festival Pucciniano, con il patrocinio della Fondazione Puccini di Lucca.

I Luoghi e le date della 1° Edizione del F.M. G_T

Due le date in programma per questa prima edizione: Forte di Belvedere e Palazzo Medici Riccardi, rispettivamente il 1 e il 7 settembre.

In lista Villa Demidoff e Villa Caruso che saranno sicuramente tra le prossime location nel cartellone della seconda edizione.

Per questa Prima edizione sono state scelte location mozzafiato, due appuntamenti imperdibili

Giovedì 1 settembre Forte di Belvedere

Mercoledì 7 settembre a Palazzo Medici Riccardi.

E dopo lo spettacolo LA CENA con gli Artisti.

In genere nei luoghi definiti canonicamente teatro, a spettacolo finito, il sipario si chiude creando improvvisamente una distanza tra gli artisti e il pubblico. Il Green_Theatre consente alle emozioni appena provate di essere ancora condivise alla cena dopo spettacolo, con gli artisti ancora in costume, dove pian piano i commenti lasciano spazio all’esaltazione del palato. Vini rigorosamente del territorio, uniti ad un conviviale semplice, ma ricco di gusto, quello della nostra tradizione. Altre emozioni diverse, completeranno un evento che lascerà un graffio multisensoriale nel pubblico intervenuto.

Info prenotazioni

Per informazioni e modalità di prenotazioni contattare

Once Extraordinary Events

Tel - 055 217704

Mail: segreteria@oncevents.com

I PARTNERS del Florence Metropolitan Green_Theatre

L’ ASSOCIAZIONE GIRO TONDO PER SEMPRE - FIRENZE

Il progetto artistico Green_Theatre di Renato Raimo è stato accolto con grande entusiasmo anche dalla Associazione Girotondo Per Sempre dei cui nobili obbiettivi umanitari nell’ambito della ricerca medica lo stesso Raimo è da tempo sostenitore. Tutta l’area di Firenze e della Città Metropolitana sanno bene quale sia l’impegno di questa associazione la cui raccolta fondi sarà destinata come sempre a favore dei progetti in atto del Centro di Oncoematologia infantile dell’Ospedale Pediatrico Anna Meyer di Firenze. Un ringraziamento particolare alla sensibilità del presidente Stefano Boccalini.

La ONCE - Extraordinary Events

Per la logistica sul territorio il compito sarà assolto dalla agenzia di organizzazione eventi Once Extraordinary Events agenzia ultra decennale che ha al suo attivo collaborazioni con i più importanti artisti internazionali.

La REC srl Eventi - Pisa

La REC srl Eventi di Pisa curerà gli aspetti artistici della manifestazione. Una giovane società che si muove nel campo dell’arte e il cui impegno è stato recentemente sottolineato con la consegna del Crest dal presidente del Consiglio della Regione Toscana, e dalla Presidente della Commissione Cultura Della Regione Toscana, consegnandole il Crest, lo scudo del Pegaso alato del Consiglio. Un riconoscimento alla Rec srl come soggetto partner per i 100 giorni dedicati al 700 anniversario dalla morte del sommo maestro Dante Alighieri, che si sono chiusi il 16 gennaio. Sempre nel corso del 2021 la Rec ha prodotto il cortometraggio “Sulle Ali della Vespa” ricevendo dopo la proiezione al Teatro della Compagnia, nelle mani del regista Renato Raimo il Pegaso Alato. Pronta quindi per questa nuova avventura artistica.

Green_Theatre® - Direzione Artistica Renato Raimo

Motivato dalla passione per il teatro e per l’arte, in Raimo nasce nel 2014 la volontà di riportare il teatro dove è nato, nelle sale dei grandi palazzi del nostro paese, nelle dimore storiche che offrono con i loro preziosi ambienti, scenografie e arredi naturali, in un’ottica appunto di “green”, un percorso, un progetto innovativo ed educativo al tempo, attraverso il quale proporre ad un pubblico eterogeneo, in un’ atmosfera più intima e di grande suggestione pièce teatrali e spettacoli di arte varia.

“Ecco che sale di grandi palazzi del nostro territorio, dimore storiche, restituiscono i loro preziosi ambienti, scenografie e arredi naturali e tornano ad essere attuali. La loro storia si aggiorna, qui ed ora. Ma anche le cartiere, i cantieri, le cave di marmo, possono diventare luoghi di incontro per un pubblico eterogeneo catapultato in un’atmosfera intima e di grande suggestione proprio per l’inattesa location, dove poter essere partecipi di pièce teatrali, spettacoli di arte varia, incontri a tema.

La filosofia Green_Theatre è ecosostenibile, perché non consuma altre materie prime, non inquina, non produce materiali da smaltire, limita i costi di produzione che spesso impediscono la messa in scena e quindi valorizza e concretizza il lavoro degli artisti.

È giovane, perché ha l’obbiettivo di riavvicinare, in eventi mirati, quel pubblico giovane che non frequenta il “teatro”. I giovani nel loro socializzare scelgono luoghi e modi diversi dagli stereotipi. Se i teatri si svuotano, lo spettacolo dal vivo ha l’obbligo culturale di crearne di nuovi.

Marchese Antinori Tenuta Montenisa

Marchese Antinori Tenuta Montenisa annuncia la sua partnership con la prima edizione del Florence Metropolitan Green_Theatre che si terrà dal 1 al 7 settembre 2022.

Una collaborazione per rendere omaggio alla città di Firenze, con cui la famiglia Antinori ha un legame antico e speciale, che unisce il vino all’arte, in tutte le sue espressioni. Il teatro infatti, come il vino, è emozione, creazione, cultura e internazionalità.

In occasione di Florence Metropolitan Green_Theatre potrà essere degustato il Franciacorta Marchese Antinori, per un brindisi all’arte e alla città di Firenze.

La bottiglia è elegante e riporta in etichetta lo stemma sabaudo, testimone di una tradizione autentica, radicata nel passato e iniziata con Marchese Antinori Nature, il primo spumante prodotto con Metodo Classico Italiano dalla famiglia Antinori nel 1905. Quello che nel 1914 iniziò a essere regolarmente acquistato dalla Real Casa, lo stesso amato da Giacomo Puccini.

“Caro Piero… e come va il tuo cordon rouge? Mi si dice che hai fatto le cose da gran signore. Auguri di successo ovunque e duraturo. Io non bevo champagne per tua regola, mi è proibito. Dunque l’augurio è sincero e senza desideri…” Così terminava infatti una lunga lettera di Giacomo Puccini al padre del Marchese Piero Antinori da Torre del Lago il 19 marzo 1914

Nella decisione di Marchesi Antinori di produrre Brut in Franciacorta si uniscono passato e futuro, storia personale ed emozioni collettive. Da una parte infatti c’è la famiglia Antinori, riconosciuta fin dai tempi di Dante per il suo vino; dall’altra c’è il cognome Maggi, una vera pagina della recente storia italiana: infatti il marito della contessa Maggi, il conte Aymo, è stato uno dei fondatori del celebre evento delle Mille Miglia.

Tenuta Montenisa si trova nel cuore della Franciacorta, intorno al borgo di Calino, gioiello d’Italia. Nella tenuta sono coltivate le varietà che per tradizione meglio si prestano alla produzione del Franciacorta. Chardonnay, dal tipico aroma con note floreali e fruttate, Pinot Nero, che conferisce struttura e personalità e Pinot Bianco, sapido e minerale che danno vita a vini che rappresentano la perfetta espressione del territorio.