Incidente all'Argentario, ancora senza esito le ricerche della 60enne

Nessun esito per le ricerche di Anna Claudia Cartoni, 60enne dispersa in mare dopo lo scontro tra motoscafo e barca a vela all'Argentario. I sommozzatori dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto hanno effettuato dei sondaggi in quell'area, anche grazie a dei robot subacquei. Ancora, però, non si hanno novità.

Proseguono intanto le indagini della procura di Grosseto e della guardia costiera di Porto Santo Stefano. Nei prossimi giorni dovrebbe essere svolta l'autopsia su Andrea Giorgio Coen, 59 anni, gallerista di Biella residente a Roma, deceduto nello scontro. Coen era sulla stessa imbarcazione di Cartoni.