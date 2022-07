Riconoscimento per l'Associazione Nazionale Polizia di Stato di Pontedera

"All'Associazione Nazionale Polizia di Stato - Sezione di Pontedera, in riconoscimento per il fondamentale impegno dato nell'organizzazione dell'VIII Raduno Nazionale ANPS, che ha dato valore e risalto alla Città di Pontedera, orgogliosa di accogliere la Polizia di Stato in servizio ed in congedo."

E' quanto scritto sulla targa consegnata oggi dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi, a nome dell'Amministrazione Comunale, al presidente della sezione locale dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato Calogero Pace. La breve cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli.

Pontedera ha accolto il raduno nazionale Anps esattamente un mese fa, ponendo la città al centro dell'attenzione nazionale, con una due giorni di iniziative alla quale hanno preso parte oltre 4mila persone.

Fonte: Ufficio Stampa