Ridotti i disagi per i lavori al sottopasso di via Pietrasantina, Confcommercio ringrazia Acque

“Con la completa chiusura del sottopasso di via Pietrasantina che blocca un'intera area di Pisa almeno l'istituzione di un corridio pedonale permette di scongiurare una completa paralisi di questa importante zona della città frequentata da cittadini e da moltissimi turisti ”. Preso atto della disponibilità del presidente Giuseppe Sardu, il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli ringrazia Acque “per aver accolto la nostra richiesta ed essere intervenuta tempestivamente, riducendo così almeno in parte i disagi per i commercianti e professionisti che lavorano nella zona, altrimenti completamente isolati”.

“Nessuno discute il merito dei lavori, ma abbiamo scritto immediatamente ad Acque chiedendo di trovare, nei limiti del possibile, una soluzione che riducesse l'impatto dell'intervento su attività commerciali, negozi e locali della zona” ribadisce il direttore di Confcommercio.

“Sappiamo quanto la stagione estiva costituisca un momento fondamentale per gli incassi delle attività, che in proprio in questi giorni vivono le loro fasi più intense, e a maggior ragione dopo due anni di pandemia, in un contesto di ripresa dei flussi turistici che vede protagonista Pisa e le principali città d'arte. Ci auguriamo che i lavori finiscano quanto prima”.

Fonte: Confcommercio Pisa