Tragedia nel Chianti: muore investita mentre fa jogging

Una trentenne è morta nel Chianti dopo essere stata investita, era uscita per andare a correre. Originaria di Mercatale (San Casciano in Val di Pesa), la giovane Sara Bartoli era in via Grevigiana a San Casciano e stava facendo jogging.

Per motivi ancora da chiarire, un'auto condotta da una 38enne l'ha investita frontalmente. L'impatto è stato violento e la trentenne è morta poco dopo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 20 nella zona del Tondo alle Corti.

Bartoli ha riportato lesioni gravissime e i tentativi di rianimazione sono stati vani. Oltre ai soccorsi, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di San Casciano in Val di Pesa e di Montespertoli. Era stato allertato pure Pegaso.

Presente anche il sindaco sancascianese Roberto Ciappi. In segno di rispetto per la defunta, l'amministrazione ha annullato gli eventi per la Liberazione.

Bartoli era molto conosciuta a San Casciano e non solo. Atleta di livello, era impegnata nell'OCR, una corsa a ostacoli che si svolge anche nel fango, per cui era finita pure in tv a I Soliti Ignoti.