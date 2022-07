Sorpreso a spacciare hashish, arrestato e poi espulso

La polizia lo ha sorpreso in flagranza a cedere alcune dosi di hashish e lo ha arrestato. Sottoposto a perquisizione, un 34enne di origini nigeriane aveva anche ulteriori dosi preconfezionate pronte per essere cedute, per un totale di circa 26 grammi. Presentato a rito direttissimo questa mattina, dopo la convalida dell’arresto l’uomo, da due anni irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa e successivamente all'espulsione dallo Stato mediante accompagnamento al Centro per i Rimpatri di Roma.