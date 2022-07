Strage di Capaci, "un luogo nell'Empolese intitolato a Francesca Morvillo": passa la mozione di FI

Nel corso della seduta consiliare dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa tenutasi nella serata del 26 luglio 2022, il Gruppo Consiliare Forza Italia ha presentato, tra le altre cose, una mozione recante all’oggetto "Intitolazione di un luogo pubblico alla memoria della Dott.ssa Francesca Laura Morvillo". La proposta espressa in Consiglio, è da ascrivere alla sensibilità di Azzurro Donna, l’organizzazione femminile di Forza Italia, "cui" ha precisato Giuseppe Romano, capogruppo forzista all’Unione, "va il merito esclusivo della iniziativa che ho presentato in Consiglio, condividendone ovviamente i presupposti ed il contenuto". Il capogruppo azzurro ha spiegato in premessa come “quest’anno ricorra il trentennale della strage di Capaci, (avvenuta il 23 maggio 1992), in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. L’importanza del personaggio Falcone, unito al clamore legato alla sfrontatezza dell’attacco criminale allo Stato, ha finito, sia pur involontariamente, per lasciare nell’oblio la circostanza che la dott.ssa Francesca Morvillo non era soltanto la compagna dell’autorevole magistrato, ma anche essa stessa un magistrato dalla specchiata onestà e sensibilità nonché dalla apprezzata competenza". La dott.ssa Morvillo, infatti, prosegue Romano, "ha atteso a compiti riguardanti la funzione riabilitativa della pena, nonché presso la Procura minorile di Palermo, realtà notoriamente difficile e complessa. È pertanto necessario, a distanza di tempo, porre rimedio al silenzio che ha caratterizzato il valore e la personalità di questo magistrato che peraltro è l’unica donna tra i purtroppo tanti magistrati ad essere stata uccisa per mano criminale".

"L’iniziativa di Azzurro Donna di cui sono stato in Consiglio convinto portavoce", prosegue Romano, "di raccomandare l’intitolazione di un luogo pubblico alla memoria dott.ssa Morvillo, è pertanto altamente meritoria. Appartenendo la memoria del suo operato alla coscienza di tutti, sono anche compiaciuto per il voto positivo espresso all’unanimità da parte del Consiglio".

Giuseppe Romano, capogruppo Forza Italia Unione Comuni Empolese