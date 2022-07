Vademecum digitale per combattere il rischio di incendio boschivo a San Casciano

Semplice, intuitiva e corredata di immagini. Una campagna digitale costituita da infografiche come strumento di comunicazione e informazione, utile a rafforzare l'attività di prevenzione e sensibilizzazione contro il rischio di incendi boschivi.

È la nuova proposta elaborata dal Comune di San Casciano in Val di Pesa che lancia l’iniziativa sui canali social istituzionali con l’obiettivo di illustrare le norme comportamentali essenziali da tenere in forma preventiva e in situazione di emergenza. "Considerati il contesto territoriale e la siccità che perdura – sono le parole del sindaco Roberto Ciappi - abbiamo deciso di richiamare l'attenzione dei cittadini con una piccola campagna di comunicazione che mostra in sintesi ciò che non si può fare, i comportamenti da evitare e le norme e le misure da rispettare e mettere in atto in situazioni di rischio incendi".

Tra le pratiche e gli accorgimenti da adottare per evitare un incendio boschivo l'infografica indica la necessità di non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi poiché possono incendiare l'erba secca delle scarpate lungo le strade. Altro punto: è proibito e pericoloso accendere il fuoco nel bosco. È necessario usare solo le aree attrezzate, non abbandonare mai il fuoco e prima di andare via bisogna accertarsi che sia completamente spento. Inoltre, ad eccezione dei periodi con divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali, non si deve bruciare senza le dovute misure di sicurezza le stoppie la paglia ed altri residui agricoli. Possono comportare un rischio anche i rifiuti abbandonati nei boschi e nelle discariche abusive in quanto pericolosi combustibili.

Per quanto riguarda i comportamenti da assumere in presenza di un incendio boschivo in corso, si consiglia di telefonare tempestivamente al numero verde emergenze 800 425 425 in caso di avvistamento delle fiamme o anche solo di nuvole di fumo. In questo modo, oltre a dare l'allarme, si potranno fornire le indicazioni necessarie a localizzare l'incendio. Occorre cercare una via di fuga sicura, una strada, un corso d'acqua mentre non è prudente sostare in luoghi verso i quali soffia il vento. In uno spazio dove è assente la vegetazione incendiabile ci si può stendere a terra poiché il fumo tende a salire, in questo modo si evita di respirarlo. L'infografica inoltre raccomanda di non sostare lungo le strade attratti dalla curiosità di assistere ad un incendio in corso, poiché si rischia di intralciare i soccorsi e le attività necessarie alla gestione dell'emergenza.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino