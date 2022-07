Vinci, per la Festa dell'Unicorno disposti divieti di sosta e di transito

In occasione della 16/a edizione della Festa dell'Unicorno, in programma a Vinci, dal 29 al 31 luglio sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 8 del 28 luglio fino alle ore 15 del 1 agosto , per allestimento dell'area espositiva, saranno in vigore obblighi e divieti di sosta in via Giovanni XXIII (dal civico numero 1 al 3 e davanti al civico 14), piazza della Libertà (dal civico 1, angolo via Giovanni XXIII), via Cerretana (tutta l'area a parcheggio), via Cermenati (il parcheggio antistante la scuola Galilei), via Matteotti (davanti al civico 4), parcheggio antistante l'ingresso al parco della Rimembranza (tra il civico 1 di via Calvi e il civico 39 di via Pierino da Vinci), piazza Garibaldi, via Fucini (all'altezza del cartello del Km 10 della Sp15, all'area di sosta dei bus di fronte a Casa Zaccheria e al parcheggio davanti al civico 13), via Rossi (parcheggio antistante le scale di accesso alla Palazzina Uzielli), via Montalbano (di fronte al civico 16, davanti al civico 39 e dopo la pinetina della doccia davanti al civico 38) e via Pierino da Vinci (davanti al civico 19).

Sono stati poi istituiti alcuni obblighi e divieti di sosta dalle ore 20 del 28 luglio alle ore 7 del 1 agosto: previsto il divieto di sosta con rimozione coatta in via Pierino da Vinci, via Giovanni XXIII, via dei Martiri, via Matteotti, via Calvi, via Roma, piazza Guazzesi, piazza della Libertà, via Cermenati, via Buozzi, via Cerretana (dall'intersezione di via Pascoli fino al semaforo), via Montalbano, piazza Leonardo da Vinci, via Fucini e via Rossi (da via Montalbano fino al civico 22 di via Cino da Pistoia). Disposto anche il divieto di sosta con rimozione coatta e di transito con chiusura temporanea della Ztl del centro storico, compresi residenti e autorizzati. Divieto di sosta con rimozione coatta nelle aree a parcheggio di via Cerretana (area cimitero), via Primo Maggio, piazza Caduti di Nassiriya, slargo via Puccini, tratto iniziale di via Puccini riservando la sosta ai veicoli autorizzati dagli organizzatori e con esposizione di permesso ben visibile per residenti ed espositori. Divieto di sosta con rimozione coatta in via 25 Aprile.

Disposti anche diversi obblighi e divieti di transito dalle ore 8 del 29 luglio alle ore 2 del 1 agosto : divieto di transito in via Lamporecchiana, via Calvi, via Pierino da Vinci, via Fucini, via Rossi, via Montalbano, piazza Leonardo da Vinci, via Giovanni XXIII. Divieto di transito con chiusura temporanea di via dei Martiri (dall'intersezione di via Beneventi fino a via Leopardi), in via Cino da Pistoia (dall’altezza dell’intersezione con via Orbignanese e all’intersezione con via di Anchiano) e divieto di transito su via Cerretana dall’altezza della rotatoria via Collinare fino all’intersezione con via Lamporecchiana. L'ordinanza prevede inoltre che nelle aree chiuse al transito per lo svolgimento della manifestazione 'Festa dell'Unicorno' sia permesso l'accesso temporaneo ai veicoli degli addetti agli stand, attività commerciale e i loro fornitori dalle ore 2 alle ore 8 nei giorni 29-30-31 luglio.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa