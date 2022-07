429 ancora chiusa a Certaldo, la Lega: "Cucini rimetta la delega in MetroCittà"

Non trova pace la Strada Regionale 429, stavolta nuovamente chiusa la Variante fra Certaldo e San Gimignano. Sono passati da poco dieci anni dalla sua inaugurazione e già si parla di interventi radicali per errori da individuare addirittura nel progetto della stessa.

Sono i Consiglieri della Lega a Certaldo e in Città Metropolitana, a fare la voce grossa, di fronte a una situazione divenuta insostenibile su più fronti.

“I cittadini e i lavoratori che attraversano la 429 sono nuovamente l’agnello sacrificale di una gestione viaria e infrastrutturale pessima nei nostri territori. – sostiene Eliseo Palazzo, Capogruppo all’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e Consigliere a Certaldo. L’aspetto sconcertante è che l’attuale delegato alla viabilità in Città Metropolitana è proprio il Sindaco di Certaldo, Giacomo Cucini; da quando ha il mandato politico come Sindaco e come delegato ne sono accadute di ogni. Presente nelle istituzioni ancor prima del collaudo del tratto interessato dal nuovo intervento (Assessore dal 2009) mi chiedo dove sia stato, nel corso della fase progettuale e soprattutto cosa abbia fatto per scongiurare che si arrivasse ai problemi odierni. Credo – conclude Palazzo – che rassegnare le dimissioni da delegato alla viabilità sia un gesto simbolico, ma altrettanto dignitoso, visti i risultati nella gestione della rete viaria in Valdelsa.”

Alla chiusura attuale si arriva anche dopo due ordinanze, che impediscono l’attraversamento del Ponte sul Fiume Elsa ai mezzi pesanti, dirottati in altre direzioni senza particolari segnalazioni se non con l’impegno del personale della Città Metropolitana e dell’Unione dei comuni. Un insieme di incapacità organizzative che relegano la realtà certaldese a fanalino di coda nella lista delle priorità degli Enti fiorentino e regionale.

Così Damiano Baldini, capogruppo della Lega a Certaldo: “I problemi accumulati, e puntualmente ignorati negli anni, hanno portato al fallimento totale della viabilità locale. Basti pensare alla riduzione della velocità sul tratto fra Certaldo e Poggibonsi della SR429 per via del manto stradale sgretolatosi nuovamente, dopo aver bruciato 500 mila euro di investimenti per una soluzione risultata inefficace, alla sostituzione prematura dei giunti stradali nel tratto fra San Gimignano e Certaldo sempre della SR429, per i quali non basteranno 150 mila euro per la sostituzione, al divieto di transito ai mezzi pesanti sul ponte del fiume Elsa, che sta mettendo in ginocchio gli autotrasportatori da mesi. Tutti problemi che sono sinonimo di incapacità politica nel gestire situazioni di primaria importanza. Per non parlare della viabilità certaldese. Il progetto della nuova viabilità si è arenato da più di un anno. Probabilmente chi ha voluto quella viabilità non ci crede nemmeno più. Ancora una volta - conclude Baldini - pagheremo profumatamente la professionalità dei lavori mal eseguiti, e non mi sorprenderebbe vedere un domani quelle stesse aziende all’opera per riparare i propri stessi errori.”

Dello stesso avviso il Consigliere in Città Metropolitana Cecilia Cappelletti, che annuncia che seguirà la situazione nelle sedi della ex Provincia presentando anche gli opportuni atti, che si renderanno necessari.

La richiesta di rimettere la delega alla viabilità è stata avanzata dal Gruppo consiliare della Lega anche nel Consiglio Comunale di ieri sera (mercoledì 27 luglio). “Se l’obiettivo è quello di arrivare alle prossime amministrative nel 2024, con il ponte sul fiume Elsa concluso e la variante della SR429 “rattoppata”, usando questo infausto capitolo come premio alla propria delega – concludono gli esponenti della Lega - prendiamo atto di come stia concludendo in maniera pessima il proprio mandato, giocando con la pazienza e i sacrifici di migliaia di cittadini, che non meritano questo trattamento.”

Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo, Gruppo consiliare Lega Salvini Certaldo

Cecilia Cappelletti, Consigliere Lega in Città Metropolitana