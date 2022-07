Alimentari aperti a Montespertoli anche per le ferie d'agosto

Alle porte con il mese di agosto e con la concentrazione delle vacanze italiane l’amministrazione comunale di Montespertoli ha fatto il punto con le attività commerciali per evitare sovrapposizioni di chiusura degli alimentari.

L’assessore al Commercio Paolo Vignozzi ha stilato un calendario di quelle che saranno le aperture dei negozi alimentari per il mese di agosto. Come ogni estate il momento di maggior criticità si aggira intorno a ferragosto ma quest’anno, sia nel capoluogo sia nelle frazioni, gli alimentari rimarranno aperti, mantenendo inalterati gli orari e i giorni settimanali di riposo.

Nel capoluogo chiuderanno La Bottega del Fornaio dal 14 agosto al 4 settembre e I Piaceri del Pane dal 7 al 31 agosto ma rimarranno sempre aperti La Panetteria di Nencioni Simone, con i soliti orari e la Coop con orario continuato dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato e la domenica mattina dalle 8 alle 12:30.

In tutte le frazioni gli alimentari non prevedono chiusure nel mese di agosto; il martedì mattina è mantenuto il mercato settimanale in piazza del Popolo e il sabato mattina il MercaGas.

Per ferragosto, festa nazionale, tutti gli alimentari nel capoluogo rimarranno chiusi ma sarà possibile trovare aperti la mattina i seguenti negozi nelle frazioni: Il Forno di Ortimino, Gastronomia Latina a Martignana, La Bottega e il Bar Alimentari La Collina a San Quirico, Alimentari 2G a Baccaiano, aperti tutto il giorno il Bar Alimentari Cianti Silvano a Botinaccio, il Bar Alimentari Il Ponte a Fornacette e la Gastronomia a Montagnana.

Dalla prossima settimana presso l’Ufficio Turistico sarà esposto il calendario delle aperture dei negozi alimentari per il mese di agosto.