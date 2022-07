Basket, saranno 16 le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di C Gold

Il Comitato Regionale ha diramato l’elenco delle 16 squadre che prenderanno parte la prossimo campionato di C Gold. Quattro le novità: Costone Siena, vincitrice del campionato di C Silver, Nba Altopascio, vincitrice dei playoff di C Silver, Basket Cecina, retrocessa dalla serie B e Mens Sana Siena, che ha chiesto ed ottenuto il ripescaggio dalla C Silver.

Ecco dunque l’elenco completo:

SPEZIA BASKET CLUB A.DIL. – LA SPEZIA (LA SPEZIA)

A.S. DIL. COSTONE SIENA – SIENA (SIENA)

A.S.D. VIRTUS SIENA – SIENA (SIENA)

BASKET CECINA – CECINA (LIVORNO)

ABC CASTELFIORENTINO SSDARL – CASTELFIORENTINO (FIRENZE)

A. DIL. BASKET OLIMPIA LEGNAIA – FIRENZE (FIRENZE)

A.S.D. VALDISIEVE – PELAGO (FIRENZE)

A.S. DIL. PALL. AGLIANA 2000 – AGLIANA (PISTOIA)

A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO – SAN GIOVANNI VALDARNO (AREZZO)

A.S.D. NUOVO BASKET ALTOPASCIO – ALTOPASCIO (LUCCA)

A.DIL. DANY BASKET QUARRATA – QUARRATA (PISTOIA)

A.S.D. SCUOLA BASKET AREZZO – AREZZO (AREZZO)

PALL. DON BOSCO SSDARL – LIVORNO (LIVORNO)

A.S.D. PALL. 2000 PRATO – PRATO (PRATO)

BASKETBALL CLUB LUCCA SSDARL – LUCCA (LUCCA)

MENS SANA BASKETBALL ACADEMY – SIENA (SIENA)

La prossima stagione, che non vedrà retrocessioni in virtù della riforma dei campionati senior maschili, sarà di fatto l’ultima della serie C come è strutturata oggi, ovvero con la suddivisione in Gold e Silver: dalla stagione 2023/2024, infatti, nascerà la nuova serie Interregionale, dietro la quale sarà organizzato un unico campionato di serie C. Formula e promozioni saranno diramate prossimamente.