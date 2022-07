Camion ribaltato sulla 429 in Valdelsa, il conducente non è grave

Incidente questa mattina tra Castelfiorentino e Gambassi Terme. Intorno alle 11.30 un mezzo pesante si è ribaltato sulla 429 all'intersezione della Sp 4, nei pressi della rotatoria a Case Nuove. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per il conducente del mezzo, che trasportava gruppi elettrogeni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfiorentino e i soccorsi del 118. L'uomo, un 45enne, è uscito in autonomia dal mezzo ed è stato preso in carico dal personale sanitario intervenuto, che ha provveduto al trasporto in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice verde.

Per la gestione della viabilità, sul posto la polizia municipale. Segnalato sversamento di gasolio sull'asfalto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO