Consiglio comunale San Miniato, si parla della cittadinanza onoraria per le vittime del Duomo

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, in modalità mista (telematica e in presenza) nel Palazzo Comunale venerdì 29 luglio alle 17:30.

Sarà trattato il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Risposta ad interpellanza presentata il 19.05.2022 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Asili nido”.

3. Mozione presentata il 27.06.2022 dai gruppi consiliari “Cambiamenti”, “Forza Italia” e “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Centro medico a Ponte a Egola”.

4. Provvedimento in autotutela. Annullamento d’ufficio deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 12.07.2022. (Segretario Generale) immediatamente eseguibile

5. Mozione presentata il 01.06.2022 dal Gruppo Consiliare “Forza Italia” ad oggetto: “Riconoscimento della cittadinanza onoraria alle 55 vittime della strage del Duomo di San Miniato”.

6. Documento Unico di Programmazione 2022-2024. Variazione n. 4. (Segretario Generale) immediatamente eseguibile

7. Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000 per spese di giudizio addebitate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa con sentenza n. 263/2021 su RGR n. 46-47-48/2021. (Settore

Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

8. Bilancio di previsione 2022-2024: salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 T.U.E.L.) e variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T.U.E.L.).(Settore Programmazione e Risorse Finanziarie) immediatamente eseguibile

9. Istituzione "LA BOTTEGA DI GEPPETTO Centro Internazionale di Ricerca e Documentazione sull'Infanzia Gloria Tognetti". Bilancio di previsione 2022-2024. Salvaguardia degli equilibri di bilancio e Assestamento. Approvazione. (Settore

Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà) immediatamente eseguibile

10. Piano di lottizzazione privata della centralità territoriale CT3 Basilea – Comparto A con contestuale Variante n. 7 al Regolamento Urbanistico per aggiornamento e modifica della relativa scheda di assetto. Adozione ai sensi degli articoli 32 e 111 della legge regionale n. 65/2014. (Settore Servizi Tecnici) immediatamente eseguibile

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa