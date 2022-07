Disabili, il sottosegretario Nisini: "In arrivo circa 9 milioni per la Toscana"

"In Toscana sono destinati circa 9 milioni di euro per gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per scuole di ogni ordine e grado.Grazie all'impegno del Ministro della Lega, Erika Stefani, il nostro territorio potrà disporre di importanti stanziamenti per gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità per scuole di ogni ordine e grado.Ora auspico un tempestivo intervento della Regione per l'utilizzo di questi fondi, affinché si possa rispondere celermente alle esigenze di quegli studenti che necessitano di essere affiancati in un percorso educativo specifico determinante per integrarsi ed esprimere le proprie capacità."

Così il sottosegretario al ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Tiziana Nisini