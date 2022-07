Un dissuasore per uccelli vicino alla stazione di Lucca

In seguito alle numerose segnalazioni dei cittadini, raccolte dall’assessore all’Ambiente Cristina Consani e dal consigliere Giovanni Ricci, per porre rimedio al cattivo odore e le scarse condizioni igieniche riscontrate in zona Stazione – Porta San Pietro, dovute alla presenza di stormi di piccioni e altri uccelli, con disagi per passanti e mezzi in sosta, è stato installato un dissuasore per uccelli sulla facciata del palazzo che ospita la sede della Questura di Lucca.

L’apparecchiatura, di comprovata affidabilità ed efficienza, è stata installata questa mattina (giovedì 28 luglio) dal geom. Lorenzo Viviani dell'ufficio Tutela e Pianificazione Ambientale del Comune di Lucca, dopo le due posizionate nei mesi precedenti in Piazza della Cittadella. Un sistema efficace e totalmente innocuo per gli animali, che simula sonoramente i rapaci ed allontana di conseguenza gli stormi, tutelando quindi l’ambiente circostante, ma anche la salute degli stessi uccelli.

L’allontanamento professionale di volatili risulta indispensabile per la salvaguardia delle strutture architettoniche e/o artistiche e dei mezzi presenti in zona, come bus e macchine, nonché un importante provvedimento per scongiurare il rischio di malattie trasmesse dalle feci di alcuni uccelli. Seguirà, da parte dell’amministrazione, un costante monitoraggio per valutare gli effetti della misura.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa