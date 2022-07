EcoPark e Stacciaburatta, i progetti che cambieranno Empoli

Due varianti urbanistiche, altrettanti progetti definitivi che mettono al centro strutture importanti per il futuro della città: da un lato, c'è la ristrutturazione dell'asilo nido Stacciaburatta, alla quale si affianca il nuovo tratto stradale di collegamento fra via Righi e via Galletti, e dall'altro c'è l'EcoPark, progetto di rigenerazione urbana del fabbricato dismesso cosiddetto Ecomostro che si trova nel centro abitato di Ponte a Elsa. L'adozione dell'atto relativo al nido e al nuovo tratto stradale è stata approvata all'unanimità, quella relativa all'EcoPark è stata approvata a maggioranza con voti favorevoli dei gruppi Pd, Questa è Empoli e Buongiorno Empoli - Fabrica Comune, contrari di Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, astenuti Lega Salvini Empoli e M5S, nel corso della seduta del consiglio comunale che si è svolta ieri sera, mercoledì 27 luglio 2022.

Per quanto riguarda il progetto definitivo di ristrutturazione dell'asilo nido Stacciaburatta, il quadro economico complessivo ammonta a 2.480.000 euro dei quali 1.540.000 da contributo del Miur e la restante parte messa a disposizione dal Comune. Per il progetto definitivo del nuovo tratto di strada collegamento fra via Righi e via Galletti, funzionale al miglioramento della viabilità in funzione della realizzazione dell'opera stessa, occorrono invece 120mila euro. È prevista la demolizione del corpo principale dell'edificio attuale e la ricostruzione dello stesso più a ovest, occupando una parte dell'attuale parco di Ponzano. Sarà invece mantenuto il corpo di fabbrica rettangolare più piccolo. Nello spazio lasciato libero a est verrà realizzata la nuova viabilità fra via Righi e via Galletti e troverà spazio un'area a verde pubblico. Il nuovo edificio sarà composto da un solo piano fuori terra e sarà dimensionato come l'attuale, ovvero per un numero massimo di utenti pari a 60 bambini.

In merito alla rigenerazione dell'Ecomostro, il quadro economico ammonta a 5.400.000 euro, di cui due milioni in arrivo da fondi PNRR. L'obiettivo dell'investimento è 'rigenerare' l'immobile, e la relativa area di pertinenza, in evidente stato di degrado, abbandonato in fase di costruzione, circa vent'anni fa, a seguito prima di sequestro del cantiere da parte del tribunale di Milano e poi di dichiarazione di fallimento in data 28 maggio 2004 della ditta costruttrice.

Rispetto alla proposta iniziale, il progetto definitivo presenta delle variazioni derivate dall'approfondimento su materiali e struttura esistente del fabbricato che hanno permesso di individuare una soluzione più funzionale: è prevista l'intera demolizione di tutti i corpi di fabbrica, di travi e pilastri del piano interrato con mantenimento dei soli muri laterali, e la realizzazione del nuovo fabbricato a forma di U che per dimensioni e luoghi rispetta il perimetro del piano interrato, con un solo piano fuori terra alto 4 metri.

Spazio poi alla sistemazione delle aree esterne relative al resede del lotto edificabile, con mantenimento al piano interrato di un parcheggio pubblico con 48 posti auto e al piano terreno di zone distinte destinate ad accogliere servizi, per una superficie coperta di oltre 1.500 metri quadrati. Questa versione del progetto tiene conto anche delle osservazioni proposte dai cittadini e raccolte dall'amministrazione comunale nel corso dei due incontri pubblici avvenuti proprio nella frazione, il 2 e il 24 maggio 2022: fra queste la sollecitazione al mantenimento del maggior numero possibile di posti auto.

Prossimo step, l'approvazione dei progetti esecutivi delle due opere, prevista nell'autunno 2022 per poi procedere all'avvio delle gare.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa