Ex Vitrum ed ex fabbrica di fiammiferi di Pontorme, nuove convenzioni per i lavori a Empoli

Nella seduta consiliare di mercoledì 27 luglio 2022, l’assemblea ha votato due importanti delibere, la cui approvazione significa mettere gli ultimi tasselli a due percorsi edilizi avviati da tempo. Il Consiglio Comunale di Empoli ha espresso parere favorevole alle modifiche delle convenzioni tra Comune di Empoli e le società Vitrum e San Michele.

Che cosa significa? Anche se si tratta di procedure tecniche, l’importanza delle suddette modifiche permetteranno alle società Vitrum e San Michele di cominciare a costruire e completare tutti gli interventi.

Partendo dalla Vitrum, la delibera è stata approvata a maggioranza con i voti favorevoli dei gruppi Pd e Questa è Empoli, Lega Salvini Empoli e Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli, contrari di Buongiorno Empoli - Fabrica Comune, astenuti M5S.

Le modifiche apportate alla convenzione in termini di procedura ambientale sono ora legate alle sopravvenute norme per la bonifica dell’area, in quanto l’attuale convenzione non ne teneva di conto: adesso è previsto un procedimento che all’epoca della sottoscrizione della convenzione non era previsto e quindi modificare la convenzione significa prendere atto delle variazioni intervenute che consentono di poter dire che il percorso di bonifica dell’area ha una sua definizione e una sua conclusione proprio nella realizzazione dell’intervento edilizio.

Questa approvazione è l’ultimo tassello per presentare il progetto edilizio e partire con il cantiere. In pratica, la precedente convenzione prevedeva esclusivamente una certificazione di avvenuta bonifica prima di poter presentare il permesso a costruire, adesso i procedimenti ambientali consentono che sia la stessa realizzazione dell'opera edilizia a costituire il momento di bonifica dell’area e quindi oggi Vitrum ha questa possibilità: presentare tutti gli elaborati tecnici finalizzati a ottenere il rilascio del permesso a costruire in modo da completare la bonifica dell’area.

Per quanto riguarda la ex fabbrica dei fiammiferi a Pontorme, con l’approvazione della delibera, il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità la modifica della convenzione con la società San Michele prorogando le scadenze della stessa. Le procedure di bonifica dell’area sono concluse al 90% grazie anche al piano di caratterizzazione zonale del 2017.

Insiste però sull'area una cabina di distribuzione dell’energia elettrica che ha provocato un loop tecnico amministrativo. La società ha rappresentato la volontà di perseguire il completamento della bonifica e con le modifiche approvate vengono date le disposizioni su come intervenire per proseguire nell'operazione, evitando che il vicinato resti senza energia elettrica. La stessa delibera va a prorogare la scadenza dell'attuale convenzione di tre anni: si tratta di una proroga, richiesta della società e accordata dall'amministrazione, legata all'emergenza Covid.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa