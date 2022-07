Festa de L'Unità di Limite, tra gli ospiti Ruotolo e Bonaccini

"Dopo la ripresa della festa nel 2021, con ottimi risultati, ci avviciniamo a questa edizione con entusiasmo e desiderio di vivere come comunità momenti di aggregazione, riflessione politica, con ospiti importanti, e divertimento. Quest'anno la Festa avrà un valore politico ancora maggiore, tenendosi in piena campagna elettorale per le politiche del prossimo 25 settembre. Il Pd di Capraia e Limite è pronto a fare la propria parte con determinazione", così Emanuele Bartalucci, segretario del Pd di Capraia e Limite, presenta la festa de L’Unità, che si terrà da sabato 30 luglio a mercoledì 10 agosto presso la Taverna dei Meli di Limite sull’Arno (zona sportiva di viale Togliatti).

Un programma ricco e pieno di interessanti iniziative; si parte subito il giorno dell’inaugurazione, sabato 30, con il senatore Sandro Ruotolo intervistato da Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage. Si parlerà di lotta alla mafia a 30 anni dalle stragi di Capaci e via D’Amelio.

Il 31 agosto presentazione del libro Biglietti alle amiche di Corina de Cesare, che presente all’iniziativa sarà intervistata da Sabrina Orsi; lunedì 1 agosto si parlerà di Multiutility con Brenda Barnini, sindaca di Empoli; Matteo Biffoni, sindaco di Prato, Giuseppe Torchia, sindaco di Vinci, Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino e Alessandro Giunti, sindaco di Capraia e Limite. Coordina l’incontro Irene Bandini.

Martedì 2 agosto alle 19.00 ospite Giuseppe Provenzano, vice segretario del Partito Democratico. Il 3 agosto si parlerà di servizi sociosanitari dell’Empolese Valdelsa con Enrico Sostegni, consigliere regionale e presidente della commissione salute del Consiglio regionale, Valerio Mari, direttore Asl Toscana Centro, Silvia Guarducci, direttrice ospedale san Giuseppe di Empoli, Franco Doni, direttore Società della Salute Empolese Valdesa. Coordina Rosanna Gallerini, assessora del Comune di Capraia e Limite. Il 4 agosto alle 19.30 ospite Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, insieme al senatore Dario Parrini.

Il ristorante e la pizzeria saranno aperti tutte le sere dalle 19, ci saranno alcune serate dedicate a piatti particolari: il 31 luglio stoccafisso, il 2 agosto cacciucco amelina e il 4 agosto lampredotto e hot dog. Per prenotazioni : 3534309961 (ristorante) e 3348204645 (pizzeria).

Gli incontri se non diversamente indicato inizieranno alle 21.30.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa