Il Comune di Volterra ha acquistato gli arredi per il CPIA

Il Comune di Volterra ha accolto la richiesta presentata dal Centro Provinciale di Pisa, mettendo a disposizione un contributo per l’acquisto di arredi da destinare ai nuovi locali per l’accoglienza e l’orientamento degli studenti all’interno del progetto di educazione degli adulti. Questo finanziamento si inserisce in un progetto più ampio di sostegno alle istituzioni pubbliche che operano in materia di istruzione.

“Abbiamo sostenuto il progetto – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra – perché siamo convinti dell’importanza che i percorsi di istruzione per adulti ricoprono nella società. I corsi, infatti, contribuiscono ad accrescere le competenze, ad esprimere le potenzialità individuali e a favorire la formazione di profili professionali qualificati, promuovendo pari opportunità di accesso al mondo del lavoro e sviluppando l’autonomia culturale ed economica. Il livello di istruzione della popolazione – conclude Luti - è un fattore determinante per il benessere collettivo, per l’inclusione, per la coesione sociale, per la partecipazione attiva alla vita democratica e per la tutela dei diritti”.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa